午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１２８、値下がり銘柄数は４１１、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、その他製品、海運、電気・ガスなど。値下がりで目立つのは銀行、サービス、保険。 出所：MINKABU PRESS