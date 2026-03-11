こんにちは、asasaです。【画像で見る】おしゃれに見える「ワイン木箱」の活用アイデアInstagramでは11万人以上の方にフォローしていただき、インテリアやDIY、便利グッズなどを発信しています♪新年度、新学期。お部屋の模様替えを検討している方も多いのでは？今回は我が家で長年愛用している「ワイン木箱」の活用アイデアを紹介します♡万能なワイン木箱▶そのままでもかなりおしゃれですワイン木箱って、実はAmazo