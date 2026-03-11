リンクをコピーする

ロサンゼルス・レイカーズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2026年3月11日（水）開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 120 - 106 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォータ