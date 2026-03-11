日本サッカー協会（JFA）は11日、日本代表DF板倉滉（アヤックス／オランダ）が「高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグ2026」の公式アンバサダーに就任することを発表した。高円宮杯 JFA U−18サッカープレミアリーグは高体連に所属している高校の部活動チームに加え、Jリーグクラブのユースチームも参戦する高校年代最高峰のリーグ戦。全国トップレベルの24チームがEASTとWESTに分かれてホームアンドアウェイ方式による総