慶洋エンジニアリングは、27インチの大画面IPSタッチ液晶を搭載したAndroidタブレット端末を全国の家電量販店で3月13日に発売する。スマートフォン（スマホ）のような直感的な操作性に加え、付属のキャスタースタンドで家中どこでも移動して使えるのが特徴。OSは最新のAndroid 14を搭載し、スマホと同じアプリを大画面で楽しめる。価格はオープンで、実勢価格は9万8780円。●巨大画面を自在に動かせるキャスタースタンドが便利