Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、フランス・パリで行われたLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のショー会場で、BLACKPINKのLISA（リサ）やチョン・ジヒョン、チョン・ホヨンらと交流する姿がキャッチされた。 【写真・動画】Stray Kidsフィリックスがルイ・ヴィトンショー会場でBLACKPINKリサ、チョン・ホヨン、カトリーヌ・ドヌーヴらと交流！①～⑦【写真】リサ