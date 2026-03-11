小倉クラッチ [東証Ｓ] が3月11日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の2.1億円→13億円(前期は11.6億円)に6.2倍上方修正し、一転して11.9％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の0.2億円の赤字→10.6億円の黒字(前年同期は8.7億円の黒字)に増額し、一転して黒字に浮上し、22.2％増益計算にな