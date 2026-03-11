11日15時現在の日経平均株価は前日比737.73円（1.36％）高の5万4986.12円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1128、値下がりは411、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を209.91円押し上げている。次いでＳＢＧ が188.52円、フジクラ が47.97円、東エレク が43.12円、任天堂 が26.41円と続く。 マイナス寄与度は54.55円の