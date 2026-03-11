元乃木坂46で女優・久保史緒里（24）が11日、自身のインスタグラムを更新。東日本大震災の発生から15年が経った思いをつづった。宮城県出身の久保。「東日本大震災から今日で15年が経ちました」と書き出し、「当時、9歳で経験した記憶は、今も鮮明に私の中に刻まれています。あの時の経験を、忘れないこと。そして、伝えていくこと。この先もずっと、私の心には故郷への想いがあります。ふるさと東北への想いを胸に、些細なこ