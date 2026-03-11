◇第6回WBC1次ラウンドB組イタリア8─6米国（2026年3月10日テキサス州ヒューストン）世界ランキング14位のイタリアが同3位の米国に勝利する“世紀の番狂わせ”を演じた。チームの中心選手であるビニー・パスクアンティノ内野手（28＝ロイヤルズ）はいまだ打率・000ながら、勝利に喜びを隠し切れなかった。ロイヤルズでプレーし、MLB通算70発の実績を持つパスクアンティノはイタリア代表の中心選手として、打線の中軸を担