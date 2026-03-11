昨年１年間に大麻事件で摘発された２０歳未満の若者が前年比２割増の１３７３人に上り、統計を取り始めた１９９０年以降で最多だったことが警察庁のまとめでわかった。同庁によると、１３７３人の内訳は、高校生が３１３人（前年比１０８人増）、大学生が６２人（同８人増）、中学生が２８人（同２人増）などで、有職者が６２４人で最も多く、無職は２８３人だった。違反別では「所持」が１１２１人で全体の８割を占めた。２