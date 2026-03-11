高市首相は11日午後3時ころ、福島県主催の式典で追悼の辞を述べました。高市首相：最愛のご家族やご親族、ご友人を失われた方々の気持ちを思うと哀惜の念に堪えません。ここに改めて衷心より哀悼の誠を捧げます。ふるさとに帰還することのできない方々を始め、被災された全ての皆さまに、心からお見舞い申し上げます。また、高市首相は、「地震・津波被災地域の復興は着実に進展している」とした上で、「原子力災害からの復興に向