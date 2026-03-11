3月10日、サッカー元日本代表でタレントの前園真聖が、Instagramを更新し、右膝を負傷したことによるリハビリ写真を投稿した。この治療風景に心配が寄せられている。前園のけがは、3月6日、バラエティ番組『旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅』（テレビ東京系、以下『旅バラ』）の公式サイトの発表で明らかになった。「発表によれば、2月28日におこなわれたロケで事故が発生し、前園さんは右膝外側半月板損傷と診断を受け、3月