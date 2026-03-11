TOKYO FM「ベイカレント presents 丸山茂樹のMOVING SATURDAY」で共演昨年11月の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）プロテストにトップ合格した伊藤愛華（明治安田）が10日、TOKYO FM「ベイカレント presents 丸山茂樹のMOVING SATURDAY」（土曜午前6時、今月14日、21日放送回）の収録に臨み、初のラジオ出演を果たした。パーソナリティーで日米男子ツアー通算13勝の丸山茂樹（セガサミーホールディングス）に質問を重ね、前週のプ