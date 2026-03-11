ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われ、米国は6-8でイタリアに敗れた。米国は3勝1敗で、イタリアは3戦全勝で首位浮上。プールBの準々決勝進出チームは11日（同12日）に行われるイタリア―メキシコ戦の結果次第となった。衝撃の一報に、米識者も思わず悲壮感を漂わせている。3連勝の米国にとって、イタリアに勝