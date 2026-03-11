九州から東北の多くの地域で、スギ花粉の飛散のピークを迎えています。東京は近年で最も速いペースで花粉が飛び、飛散量も多くなっています。明日12日も「非常に多い」予想となっています。花粉症対策を万全にしてお過ごしください。東京は近年最も速いペースで大量飛散九州から東北の広い範囲でスギ花粉が大量に飛んでいます。そのなか東京は近年で最も速いペースで花粉が飛び、飛ぶ量も多くなっています。明日も「非常に多い」予