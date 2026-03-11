広西民族博物館で、織物技術に関する展示を見る人たち。（２月１８日撮影、南寧＝新華社記者／黄慶剛）【新華社北京3月11日】中国国家文物局はこのほど、春節（旧正月）連休期間（今年は2月15〜23日）の博物館の来館者数が延べ8951万1200人と過去最高を更新し、前年の春節連休期間の7017万2700人から1933万8500人（27.6％）増加したと明らかにした。うち陝西、江蘇、広東、四川、河南、浙江などの省ではいずれも600万人を超えた