岸井ゆきの主演、松山ケンイチ共演のNHK土曜ドラマ『お別れホスピタル2』の放送日と新キャストが発表された。療養病棟を舞台に“その人らしく最後まで生き切る”姿を描くシリーズ第2弾で、伊東四朗、渡辺えり、YOU、広岡由里子、阿川佐和子、柄本明らが新たに出演する。【写真】豪華キャストを一挙紹介原作は沖田×華。脚本は安達奈緒子。舞台はみさき総合病院の療養病棟で、看護師・辺見歩（岸井ゆきの）と医師・広野誠二（松