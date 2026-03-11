◇大学野球・立命館学園創立125周年記念試合立命大3―3慶大（2026年3月11日わかさスタジアム京都）関西学生野球連盟の立命大は11日、慶大との練習試合に臨み、今秋ドラフト上位候補に挙がる有馬伽久（がく＝4年）が5回2失点と順調な仕上がりを見せた。初回の2安打2失点など2回までに4安打を献上。そこから「軸足に体重を乗せることを意識し、冷静に修正できた」と立て直し、3回以降の3回は無安打にまとめた。最速は147