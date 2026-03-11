日本オムニチャネル協会は2月27日、「第4回オムニチャネルDay」を都内の虎ノ門ヒルズフォーラムで開催。国内各企業が社内DX化の現状について紹介した。食品業界からはイオンリテール、オイシックス・ラ・大地、ユーグレナが自社の事例を説明した。イオンリテールは、同社AI導入による直近の取り組み成果として、セルフレジ化（レジゴー）70％達成、勤務計画最適化（AIワーク）による作業負担70％削減、発注業務作業負担50％削