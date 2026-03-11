サッカーJ2のモンテディオ山形は11日、今月19日に予定していた東京の不動産開発会社「エスコン」との共同記者会見を延期すると発表しました。 モンテディオの相田健太郎社長による新聞記者への不適切な発言があったとする報道を受け、事実関係の調査を優先するためとしています。 延期となったのは、クラブが進めている新スタジアム構想および、エスコン社との資本提携に関する会見です。エスコンは資本提携をし、スタジア