主将を務めるジャッジは最後に三振に倒れた(C)Getty ImagesWBC一次ラウンドB組の米国は現地3月10日にイタリアと戦い、6−8と敗れた。米国先発は昨季メッツでメジャーデビューを果たした右腕マクリーン。初回は三者連続三振の立ち上がりを見せるも2回につかまった。二回二死から6番ティールにソロを浴びると、なおも二死一塁から8番アントナチに右中間に飛び込む2ランを被弾。リードを奪われた。【動画】最後はジャッジが空振り