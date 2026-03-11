最後の打者で空振り三振に倒れ、呆然とするジャッジ(C)Getty Images第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表は現地時間3月10日、1次ラウンドB組でイタリア代表と対戦し、6-8で敗れた。米国の通算成績は3勝1敗。自力での準々決勝進出を決められず、11日のメキシコ・イタリア戦の結果次第では、1次ラウンド敗退というまさかの可能性が浮上してきた。【動画】最後はジャッジが空振り三振…米国がイタリアに敗れた