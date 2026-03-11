タレントの辻希美（38）が11日までに更新された夫で俳優の杉浦太陽（45）のYouTubeチャンネルに出演。結婚20周年となる節目の来年にやりたいことを明かした。杉浦が3月10日に45歳の誕生日を迎えたことを記念し、動画で夫婦共演が実現。おしどり夫婦として知られる2人は2007年に結婚し、来年が結婚20周年だが、杉浦から「20周年どうするかね。もう1回結婚式やる？」と聞かれた辻は「やりたい！めっちゃやりたい！」と即答した。