◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国６―８イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）優勝候補の筆頭・米国代表がダークホースのイタリアに足をすくわれた。屈辱の今大会初黒星。国際大会でイタリアに敗れたのは２００７年１１月９日のＩＢＡＦワールドカップ（台湾）で２―６で敗れて以来となる歴史的な黒星。１９９９年の豪州インターコンチネンタル杯以降の両国の通算対戦成績は米国の３８勝２敗となった。