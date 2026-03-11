きょう11日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど・・・』（後11：20※関西ローカル）は、お笑い第七世代と言われたぺこぱ（シュウペイ、松陰寺太勇）、四千頭身（都築拓紀、石橋遼大、後藤拓実）、レインボー（ジャンボたかお、池田直人）が登場し、ブーム当時の思いや現状や悩みなどを語る。【動画】『これ余談なんですけど・・・』お笑い第七世代芸人が集結の様子かまいたち（山内健司、濱家隆一）とスペシャルなゲスト