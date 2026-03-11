阪原弘さん滋賀県日野町で1984年、酒店経営の女性＝当時（69）＝が殺害され手提げ金庫が奪われた「日野町事件」で、強盗殺人罪で無期懲役が確定し、服役中に75歳で病死した阪原弘さんの再審公判に向けた裁判官、検察側、弁護側の第1回3者協議が25日に大津地裁で行われることが分かった。弁護団が11日、明らかにした。再審公判で無罪となる公算が大きいが、検察側が有罪立証をするかどうかが焦点となる。死刑・無期懲役が確定し