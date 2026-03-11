◆オープン戦ＤｅＮＡ―広島（１１日・横浜）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手がオープン戦３度目の先発登板。４回途中まで８０球を投げ、５安打２四球３奪三振で３失点（自責２）だった。前回５日の中日戦（横浜）では、打者１０人に無安打ながら５四死球、２暴投と乱調だった右腕。中５日だった今回は左打者９人の広島打線に対し、初回に２本の適時打を許して２失点。２、３回は無失点でまとめたが、４回に味方の失策をきっかけに