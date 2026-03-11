フォークデュオ「ゆず」が11日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。新曲「幾重」について語った。ゆずは11日にニューアルバム「心音」をリリース。アルバムに収録されている「幾重」はNHK東日本大震災15年震災伝承ソングとして書き下ろされた新曲。北川悠仁は「まずは15年という節目ということではないと思うんですけど、このタイミングで我々に楽曲の依頼がきまして。楽曲を作