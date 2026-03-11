日本アクセスは9日、「新商品グランプリ2026年春夏」の審査集計結果を発表し、グランプリには理研ビタミンのドレッシング(加工食品部門1位)「リケンのノンオイル かけちゃえ エスニック」が選ばれた。また、冷食部門の1位はアヲハタ「くちどけフローズン 洋梨」。同日、東京都品川区の本社で結果発表会を開いた。「新商品グランプリ」は、同社が春･秋の年2回開催している展示会で、新商品を紹介して購買につなげる販促企画として実