北朝鮮は10日、イランで新たな最高指導者が選出されたことについて、「自分らの最高指導者を選出するイラン人民の権利と選択を尊重する」と表明し、米国とイスラエルによる内政干渉を非難した。しかし、このメッセージは外務省報道官が通信社の質問に答える形で出されたもので、決して強い調子のものとは言えない。情勢の重大さを考えれば、北朝鮮が慎重な姿勢を取っていることは明らかだろう。振り返れば、北朝鮮は過去にイスラエ