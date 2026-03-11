提供：トヨタカローラ香川 廃棄した車のヘッドライトをリサイクルし、サングラスとして生まれ変わらせました。トヨタカローラ香川（本社・高松市）が2026年3月20日、スポーツタイプの「UPCYCLEサングラス sport blue」を100本限定で発売します。1本1万3000円。 フレームはポリカーボネート製で白色、レンズは青色です。可視光線透過率は13～46％、紫外線透過率は1％以下です。重