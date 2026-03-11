サンワサプライは、垂直方向の屈曲と回転機構を備えたHDMIアダプタ「AD-HD35」を発売した。直販価格は1,650円。 HDMIプラグ - HDMIジャックを備えたアダプタで、中央部分が垂直方向に90度曲がる構造を採用。ケーブルを上下方向へ配線できるほか、メス側コネクタが左右に回転するため、狭い場所でもケーブルを自然な方向へ逃がしやすい。コネクタやケーブルの付け根への負荷を抑え、断線予防にもつながる。