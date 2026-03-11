東日本大震災では交通網が麻痺し、首都圏では多くの帰宅困難者が出ました。こうした場合の支援を目的に、「逃げ込める街」の整備が東京都内で進められています。六本木ヒルズで11日に行われた防災訓練には、ヒルズで働く人や近隣住民らおよそ1400人が参加しました。地震が起きて家の中で家具が倒れたり停電になったりする状況をVRで体験したほか、消火や心肺蘇生の訓練などを行いました。都内では大災害が起きた場合、多くの帰宅困