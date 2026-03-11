高市首相が立ち上げた「日本成長戦略会議」の分科会で11日、「働き方」の見直しに向けた議論が本格的に始まりました。政府は11日、高市首相が立ち上げた「日本成長戦略会議」の「労働市場改革分科会」で、労働時間規制などをめぐる「働き方」の見直しに向けた議論を始めました。第1回の11日は、人手不足や労働生産性の低さなど、労働市場における現状の課題について意見が交わされました。高市首相が先月、施政方針演説で指摘した