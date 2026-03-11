◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)チェコのオンジェイ・サトリア投手が試合後の会見で、「最高のエンディングだった」と代表最後の登板を振り返りました。今大会限りでの代表引退を発表していたサトリア投手は、先発マウンドに立つと侍打線を130キロに満たないボールで翻弄(ほんろう)。4回2/3を無失点と好投しました。降板時には4万人超えの観衆がスタンディングオベーショ