東日本大震災から15年を迎えるにあたり、日本赤十字社の土居正明氏と玉井温子氏が、命を守るための「非常持ち出し袋」の備え方について解説した。【映像】ひと目で分かる「非常持ち出し袋」の中身日本赤十字社が挙げている「貴重品リスト」には、身分証明書、マイナンバーカード、母子健康手帳、印鑑、現金、お薬手帳、銀行の口座番号・生命保険契約番号などがある。同「情報収集用品リスト」には、携帯ラジオ、予備の電池、