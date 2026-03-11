東日本大震災の発生から15年を迎えた11日、岩手県出身の楽天・銀次アンバサダー（38）が、東北地方の野球振興や子供たちが夢を叶えるためのサポートを継続していくことを誓った。「現役の時から今の今まで、ずっと被災地のことを思ってやってきた。震災から何年たったか意識していないし、これからも被災地の方々に寄り添っていきたい」岩手県普代村出身で楽天一筋18年。震災当時は楽天の一員で、13年の日本一も経験した。「