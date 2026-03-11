Photo: 小暮ひさのり 春が来た、春が来た、編集部に来た。3月11日、ついに発売になった「iPhone 17e」。昨年iPhone 16eが出た時もびっくりしたけど、まさかそれが毎年更新のレギュラーになるとは。しかも新色「ソフトピンク」まで出るなんて！そんなの欲しいに決まってんじゃん！というわけで、編集部でポチったやつが早速届きました。さぁ、この春色のアンボックス、行ってみましょー！外箱