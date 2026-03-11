福岡県を拠点に活動する画家、浦川大志（たいし）さん（31）の大規模個展「スプリット・アイランド」が福岡市美術館で開かれている。2011年にこの美術館で現代美術に魅せられて以降、スマートフォンで社会とつながる世代ならではの「風景画」を追い求めてきた。自己批判を繰り返しながら作風を更新していく姿には、戦後の前衛美術集団「九州派」から吸収した反骨精神がにじむ。