災害時に自力避難が難しい高齢者や障害者にとって、逃げ遅れないよう平時から支援の段取りが分かっていると安心だ。一人一人に応じて避難場所や支援者などを決めておく「個別避難計画」はその目安となる。だが市町村の作成はなかなか進まない。どんな課題があるのか、南海トラフ地震の被害が想定される宮崎県新富町で取材した。