2020年7月の熊本豪雨で球磨川が氾濫して甚大な水害に遭った熊本県人吉市で、長く歌い継がれてきた歌「球磨川」を、CDとして再リリースして全国に発信していこうと、地元関係者らがクラウドファンディング（CF）を企画。支援者を募っている。