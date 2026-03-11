タレントのキャシー中島が10日、自身のアメブロを更新。深刻な花粉症の症状に見舞われ、病院を訪れたことを明かした。【映像】キャシー中島、亡き娘・七奈美さんの誕生日をお祝いキャシーは「東京でも雪が」というタイトルでブログを更新。この日は、自身のカフェで販売しているクッキーの準備の様子を明かし、自撮りショットなどを披露した。続けて「実は今年花粉症が酷くて」とつづり、「目が痒くて！ 朝一番に病院に来ま