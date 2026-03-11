「オープン戦、楽天−日本ハム」（１１日、草薙総合運動場硬式野球場）楽天ドラフト１位の藤原聡大投手（２２）＝花園大＝が先発。５回２安打１無失点、４奪三振の好投で開幕ローテーション入りへ前進した。持ち味の直球を主体に、スライダー、スプリット、カーブも交えて日本ハム打線を封じた。降板後は「任されたイニングを抑えることができてよかったです」と振り返りつつ、「初球ボールが多かったですし、四死球も３つ出