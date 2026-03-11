ガソリンスタンドで給油する人＝3日、東京都内経済産業省が11日発表した9日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より3円30銭高い161円80銭だった。調査した石油情報センターによると、イラン情勢の緊迫化に伴う原油相場の急騰を受け、来週は店頭価格が20円超上昇して180円を突破する可能性がある。9日時点で値上がりは4週連続。2025年12月以来、約3カ月ぶりに160円台となった。先月28日に米