イラン情勢の影響で、ガソリン価格は4週連続で値上がりです。来週は180円台まで値上がりする可能性もあります。全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、おととい（9日）時点で、前の週より3円30銭高い、1リットルあたり161円80銭でした。イラン情勢の緊迫化を背景に4週連続で値上がりしていて、160円台をつけるのは3か月ぶりです。調査した石油情報センターは、イラン攻撃後の原油先物価格の急騰の影響は今後、強く反映される