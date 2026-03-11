岐阜県各務原市のJR高山線の踏切で昨年10月、トラックが立ち往生し、特急と衝突して乗客5人が軽傷を負った事故で、岐阜簡裁は11日までに、トラックを運転し、自動車運転処罰法違反と過失往来危険の罪で略式起訴されていた女性（27）に、罰金30万円の略式命令を出した。5日付。