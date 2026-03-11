女優の鈴木保奈美（59）が11日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。共演者からぶつけられた俳優の田中要次（62）の印象について「全然違いますよ」と即否定する場面があった。この日、来月開幕する舞台「汗が目に入っただけ」で共演する田中とともに「ぽいぽい」トークのゲストとして出演。番組レギュラー陣がゲストのイメージをぶつける中、MCの神田愛花が田中に対して「要次さんは非常に冷静沈着な方