八代亜紀さんの「なみだ恋」「しのび恋」などで知られる作詞家悠木圭子（ゆうき・けいこ）さん（本名藤田佳子＝ふじた・よしこ）が、3日午後7時、誤嚥性（ごえんせい）肺炎のために都内の病院で亡くなったことが11日、分かった。90歳。山口県出身。葬儀・告別式は近親者で執り行った。「お別れの会」は悠木さんや遺族の意向で行わない。長女の藤田佳美さんによると、今年2月15日に自宅の庭で転倒をして腰を骨折。佳美さんが自宅で