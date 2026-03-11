【1日5分】顔のたるみを引き上げる『顔筋リフト』でぼやけた輪郭がスッキリ若見え！年齢とともにぼやけがちなフェイスライン。こり固まった顔筋をほぐすことで、たるみやシワの改善につながります。骨格矯正に詳しい山口良純先生に教わる、手軽な「顔筋リフト」。基本のマッサージをマスターしたら、次はフェイスラインにアプローチ。気になるたるみやマリオネットラインに効く、顎二腹筋（がくにふくきん）マッサージをご紹介しま